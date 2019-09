Eine Sport-Legende geht zur Primetime

In einer Liga mit den Größen des Weltsports - jenen, die ihre Sportart mit Ihrem Können, ihrem Talent, ihrem Fleiß und einer bewundernswerten Härte zu sich selbst revolutioniert haben. Jene, die über ihren Sport hinaus strahlten und völlig neue Maßstäbe gesetzt haben. Deine Rekorde wurden in den letzten Tagen alle aufgezählt - da muss ich in dieser Kolumne nicht ran.