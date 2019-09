Porsche Taycan: Darum reizt er auch Benzinbrüder

Was am Taycan aber noch mehr beeindruckt, ist seine hohe Fahrdynamik, die der nur 1,38 Meter flache E-Sportler an den Tag legt. Eine erste Mitfahrt hatte dies bereits schon eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Besonders der vollvariable Allradantrieb in Verbindung mit der Traktionsregelung passt sich blitzschnell an die jeweiligen Straßenverhältnisse an. Dabei arbeiten die Regelungssyteme nochmals deutlich schneller als in einem konventionellen Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.