ARD lässt Zusammenarbeit mit Metzelder ruhen

Hausdurchsuchung

Am Dienstag hatte es eine Hausdurchsuchung bei Metzelder in Düsseldorf gegeben. Das dabei sichergestellte Material wird derzeit ausgewertet. Da die kinderpornografischen Inhalte angeblich von Metzelder an eine Empfängerin in Hamburg geschickt worden waren, ist die Staatsanwaltschaft Hamburg zuständig. Der langjährige Bundesliga-Profi befindet sich aber auf freiem Fuß. Es gilt die Unschuldsvermutung.