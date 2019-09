„Hurricane Hunters“ im Auge des Monstersturms

Sturm forderte mindestens sieben Todesopfer

Was es bedeutet, wenn ein Hurrikan der Kategorie fünf über die Köpfe hinwegfegt, haben Menschen im Norden der Bahamas jüngst am eigenen Leib gespürt. Auf der Inselgruppe hat der Monstersturm „Dorian“ eine Spur der Zerstörung hinterlassen und mindestens sieben Menschen in den Tod gerissen. Bilder aus der Luft und Satellitenaufnahmen zeigten verwüstete Landstriche, die unter Wasser standen. Premierminister Hubert Minnis sagte am Dienstag, es würden weitere Opfer befürchtet. Der Sturm zog am späten Abend etwas abgeschwächt in Richtung der Südostküste der USA.