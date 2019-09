Salzburger Studenten rufen Klimanotstand aus

● Zusammenarbeit mit Vertreter*innen der Universität, der Stadt und dem Land Salzburg.

● Stärkere Betonung der Klimakrise in den Lehrplänen und in der stattfindendenForschung an der Universität Salzburg.

● Reduzierung des Ressourcenverbrauchs der Universität Salzburg.

● Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Radwege.

● Mehr Grünflächen an öffentlichen Gebäuden, insbesondere an Gebäuden der Universität Salzburg.

● Ein gesellschaftliches Umdenken in der Klimapolitik.