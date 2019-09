USA: Große Massenflucht vor dem Monstersturm

Auf der Flucht an die andere Landesseite ist auch wieder die gebürtige Grazerin Christine Mack, die seit 26 Jahren mit ihrem amerikanischen Mann und zwei Söhnen in Florida lebt. „Zum vierten Mal in den letzten Jahren haben wir das Nötigste zusammengepackt“, so die 51-Jährige im „Krone“-Gespräch. „Fotoalben, Dokumente, Medikamente, Futter für den Hund. Das Schlimmste ist, wegzufahren und nicht zu wissen, ob das Haus noch steht, wenn man zurückkommt.“