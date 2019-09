Polen in EM-Quali gegen Österreich ohne Milik

Die polnische Fußball-Nationalmannschaft muss in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen am Freitag in Slowenien und drei Tage später (9. September) in Warschau gegen Österreich auf Stürmer Arkadiusz Milik verzichten. Der 25-Jährige vom SSC Napoli musste aus gesundheitlichen Gründen absagen, gab ein Verbandssprecher am Samstag auf Twitter bekannt.