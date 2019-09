Pole mit 100 Vogelspinnen vom Zoll erwischt

Zollbeamte in Französisch-Guayana in Südamerika haben einen Polen mit fast 100 Vogelspinnen im Gepäck erwischt. Nach Behördenangaben versuchte der Mann, 38 erwachsene Tiere, etwa 50 Jungspinnen und Dutzende mit Eiern gefüllte Kokons am Flughafen der Hauptstadt Cayenne durch den Zoll zu schmuggeln.