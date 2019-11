Darum ist Dörrfleisch der ideale Snack

Kaum ein anderes Lebensmittel hat einen so hohen Proteingehalt wie Dörrfleisch. Immerhin liegt dieser bei getrocknetem Rindfleisch zwischen 35 und 40 Gramm pro 100 Gramm. Proteine sind lebenswichtige Bausteine für den Körper, sind wesentlich am Stoffwechsel beteiligt und sorgen für schöne Haut, Haare und Nägel. Wer Kraftsport betreibt, sollte zwischendurch immer wieder „Beef Jerky“ in seinen Ernährungsplan einbauen. Aber auch für Nicht-Sportler ist der Snack die ideale Alternative zu Schokolade und Co. Zudem ist das Fleisch reich an Vitaminen und liefert Elektrolyte in Form von Salz.