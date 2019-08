Fischer spricht über „gesundheitliche Probleme“

Groß ist derzeit freilich auch das Interesse an ihrer neuen Liebe, Thomas Seitel. „Im Moment wird in den Medien so viel geschrieben. Dabei kennt man ihn überhaupt nicht“, wunderte sich Fischer über die zahlreichen Schlagzeilen. „Da wird so viel spekuliert.“ Und dann kam sie sogar noch ins Schwärmen. „Er ist fürsorglich, liebevoll und er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben sehr leicht machen wird. Der wundervoll ist zu mir und der genau passt. Mit dem ich mir alles vorstellen kann. Ich bin sehr glücklich.“