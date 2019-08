Zwei junge Tote durch Raser mitten in Wels

Pascal (15) und Rebekaa (14) – sie starben, weil am 25. Mai gegen 21 Uhr ein Serbe (21) auf der Sauna-Kreuzung in Wels ihr Moped mit dem Auto rammte. Laut Gutachten raste er mit 85 km/h und bei Rot in die Kreuzung. Am 26. September ist der Prozess in Wels.