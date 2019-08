Traum-Transfer: Europas Top-Liga ruft!

Aufsteiger Volalto Caserta sicherte sich für die kommende Saison die Dienste der österreichischen Nationalspielerin. „Leihweise. Weil ich hab’ ja noch zwei Jahre Vertrag in Cannes. Ich soll jetzt halt Spielpraxis sammeln. Italien ist das Non plus ultra, hier wird Volleyball geliebt!“, strahlt Holzer, die mit Srna Markovic (Cuneo) somit die zweite rot-weiß-rote Legionärin in der Serie A1 ist.