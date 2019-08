Tanga-Blitzer: Klum passt nicht mehr in Hose

Nach ihren Flitterwochen mit Tom Kaulitz auf einer Jacht vor Capri hat sich Heidi Klum gerade wieder voll in ihre Arbeit gestürzt. Für die TV-Show „Making the Cut“ filmt die Blondine aktuell in New York - und hat dort ein Überraschungspaket von Jury-Kollegin Chiara Ferragni erhalten. Darin verpackt waren nicht nur pinke Glitzer-High-Heels, eine Make-up-Palette, ein Pulli sowie eine Weste aus der Linie der italienischen Modebloggerin, sondern auch eine Jeans.