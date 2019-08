Bergrettung steht vor Einsatzrekord

Erst vergangene Woche musste die Bergrettung erneut ausrücken. Ein deutscher Wanderer (65) war in der Unkener Eibl-Klamm unterwegs. Er galt galt seit Donnerstag als vermisst. Die Bergretter konnten den Mann am Freitag nur mehr tot bergen. Nicht alle Einsätze enden so wie am Freitag mit einer Totbergung. Dennoch sind es laut Bergrettung meistens ausländische Wanderer, die verunglücken.