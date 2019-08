Ab Herbst „Klimacheck“ bei Gemeinderatsanträgen

„Per Gemeinderatsbeschluss haben wir heuer den Klimanotstand ausgerufen“, sagt BM Georg Willi im Gespräch mit der „Krone“. Ab Herbst soll die Entscheidung in Form des „Klimachecks“ in die Tat umgesetzt werden. „Vorerst übernehme ich die Prüfung der Anträge, der Check soll später aber generell in das Stadtrecht aufgenommen werden“, blickt Willi voraus