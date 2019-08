Steirische Landwirtin angezündet: 20 Jahre Haft

20 Jahre lang nicht versichert?

Der Verteidiger führte eine Persönlichkeitsstörung seines Mandanten an. Der Rumäne habe nur „Druck auf das Ehepaar ausüben“ wollen - so wie im Jahr davor. Der Beschuldigte fühlte sich nicht schuldig. Er habe 20 Jahre für das Ehepaar gearbeitet. Sie hätten ihm versprochen, dass sie ihn privat versichern, was aber offenbar nicht geschehen ist.