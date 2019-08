Koller: „Vielleicht verlieb ich mich schon morgen“

Könnten Sie sich vorstellen, sich noch einmal zu verlieben?

Ich glaub eher nicht, aber wer weiß? Ausschließen kann man gar nichts. Vielleicht steht mir morgen schon einer gegenüber, und ich verlieb mich? Nur in meine Wohnung kann ich ihn nicht lassen (lacht). Da ist der Zilk noch so präsent. Da würde er sich nicht wohlfühlen. Und das könnte ich dem Helmut auch gar nicht antun. Er war so ein toller Mann. Dass mich so ein toller Mann so verehrt - das war schon was Besonderes.