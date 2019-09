Must-Haves für die erste eigene Wohnung

Der Herbst ist da und viele angehende Studenten starten nun in ein neues Leben. Der Umzug in eine neue Wohnung steht bevor und stellt für viele eine große Herausforderung dar. Damit beim Einrichten der Wohnung auch nichts schiefgeht, haben wir eine Checkliste erstellt. Diese Dinge brauchen Sie wirklich in Ihrer ersten eigenen Wohnung!