Jazzfestival Saalfelden startet heute

Den Auftakt auf der Hauptbühne im Congress markiert am Freitag das Duo Manu Mayr und Susanna Gartmayer, zu den weiteren Highlights gehören US-Saxofonist James Brandon oder die Formation Binker & Moses. Viel hören wird man von Lukas König und Maja Osojnik, die als „Artists in Residence“ fungieren und u.a. das alte Bezirksgericht sowie die Buchbinderei Fuchs bespielen. Experimentell geht es bei den Short Cuts zu, durchaus poppige Töne hält die Schiene Nexus+ bereit, und erstmals wird auch der Stadtpark mit DJ-Lines oder durch Künstler wie Cid Rim & The Clonious beschallt.