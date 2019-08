Tradition und altes Handwerk als Erfolgsrezept

Im Vergleich zum Handwerk selbst ist der Betrieb mit seinen 25 Jahren sogar noch recht jung. Doch gerade die alten Maschinen, das Wissen um deren Bedienung und die Zutaten aus der Natur machen das Unternehmen so erfolgreich. Seit 25 Jahren gibt es die Gerberei Trenkwalder in Scheffau nun schon. Was einst in einer Garage begann, ist heute ein etablierter Betrieb – mit dem Know-how aus fünf Generationen.