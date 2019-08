„Synced Off Planet“: Menschen gegen Nano-Zombies

Der chinesische Spielekonzern Tencent hat im Zuge der Spielemesse Gamescom einen neuen Online-Shooter angekündigt, in dem es die Spieler mit fiesen Nano-Zombies aufnehmen müssen. Die sind durch missglückte Übermenschen-Experimente mit Nanotechnologie entstanden und waren einst ganz normale Menschen, bevor die Technologie sie in blutrünstige Monster verwandelte. Aufgabe des Spielers ist in „Synced Off Planet“, als einer der letzten Überlebenden mit dem Raumschiff zu entkommen.