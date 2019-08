Hoeneß: Kein vollständiger Rückzug beim FC Bayern

Uli Hoeneß hat erstmals bestätigt, dass er beim deutschen Rekordmeister Bayern München die Ämter als Vereinspräsident und Aufsichtsratschef niederlegen will. Einen Zeitpunkt ließ der 67-Jährige in dem Bericht vom Sonntagabend offen. Zudem kündigte er an, sich beim Club von ÖFB-Teamspieler David Alaba nicht vollständig zurückziehen zu wollen.