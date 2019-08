Austria-Torschütze: „Kann ich mir nicht erklären!“

Christoph Monschein (Torschütze Austria): „Wir haben gewusst, es wird keine leichte Partie. Aber wir hatten die Möglichkeiten, in der ersten Spielhälfte den Sack zuzumachen. Dass wir in der zweiten Halbzeit so auftreten, kann ich mir nicht erklären. Dass es passiert, dass wir sie so stark werden lassen.“