„Schrecken war groß“: Kurze Sorge um Hinteregger

„Dachte, es ist was kaputt“

Eine Viertelstunde vor Schluss wäre Hinteregger beinahe zur tragischen Figur des Spiels geworden, als er an der Seitenlinie mit einem lauten Schmerzensschrei zu Boden ging. „Es war ein richtiger Stich. Ich dachte, es ist etwas kaputt. Der Schrecken war groß“, sagte er und gab danach Entwarnung: „Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Krampf in der Wade gehabt. Deshalb habe ich nicht gewusst, wie sich das anfühlt.“ Auch Hütter war erleichtert. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass er sich nicht verletzt hat.“