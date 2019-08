Drama im Urlaub: Mädchen (4) von Ast erschlagen

Tragisches Ende eines Familienausfluges in der Mauthner Klamm bei Kötschach in Kärnten: Aus einer Felswand hatte sich am Freitagvormittag ein morscher Ast gelöst und war auf die Eltern und ein vierjähriges Mädchen gestürzt. Während die Mutter unverletzt blieb und der Vater nur leichte Blessuren davontrug, erlitt das Kind schwere Schädelverletzungen. Obwohl die Kleine so schell wie möglich ins Klinikum geflogen wurde, konnte nichts mehr für sie getan werden. Das Mädchen aus Wien-Wieden starb.