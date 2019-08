Walter Penker: Ein Leben unter „Benzinbrüdern“

„Der letzte Weltmeister-Ferrari von Michael Schumacher!“ – das Lieblingsauto, das Walter Penker am liebsten an seinem Rennsimulatoren im VW-Käfermuseum in der Gaal einstellt, steht fest. Warum? „Weil das echtes Racing ermöglicht!“ Purer Motorsport – das ist es, was den gebürtigen Kärntner, der längst als steirischen Urgestein durchgeht, antreibt. In den Siebziger Jahren absolvierte er vielversprechende Rennen in der Formel-Ford oder in Sportwagenserien.