Start der Schwammerlsaison: Stärkere Kontrollen!

Bergwacht kontrolliert Schwammerlsucher

Die gesamten Bestimmungen sind in einem Online-Folder der Kärntner Bergwacht zusammengefasst und in drei Sprachen nachzulesen. Es gibt also keine Ausreden für Sammler, die mit zu großen Mengen erwischt werden. Denn gerade in der Pilz-Hochsaison werden die Kontrollen verstärkt. Besonders im Raum St. Veit und Feldkirchen würden jetzt die Sammler ausschwärmen, denn dort gebe es viele Pilze zu finden, heißt es von Seiten der Bergwacht. Die ist mit ihren 400 Mitarbeitern wieder übereifrigen Sammlern auf den Fersen.