Dominic Thiem: Feinschliff bei Tennis-Paps McEnroe

Die Nummer vier der Welt hat in Cincinnati keine Punkte zu verteidigen, kann im Ranking weiter Boden gutmachen. Am 26. August beginnt in New York der letzte Grand Slam des Jahres, 2018 erreichte Dominic bei den US Open das Viertelfinale. „Um heuer wieder so weit zu kommen, muss ich aber 100 Prozent fit sein. Sonst ist man bei einem Grand Slam chancenlos.“