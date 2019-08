Wiener Tierhandlung verkauft irrtümlich Pfleglinge

Am 22. Juli brachten Michaela M. und ihr Sohn die drei geliebten Meerschweinchen in das Zoogeschäft „Tier und Natur“ in Wien 21. Wie schon die Jahre zuvor wollte man die Vierbeiner im Urlaub gut versorgt wissen. Am vergangenen Montag dann der große Schock: Eine Mitarbeiterin meldete sich telefonisch, M. und ihr 14-jähriger Bub befanden sich da noch im Kroatien-Urlaub. „Die Dame teilte mir mit, dass ein Missgeschick passiert sei und die Tiere irrtümlich von ihr verkauft worden waren“, so M. entsetzt. „Meines Wissens werden die Pfleglinge in einem extra dafür vorgesehenen Raum untergebracht - wie kann denn so etwas passieren?“