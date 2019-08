Sperre für Trainer nach der vierten Gelben Karte

Die Deutsche Fußball Liga plant künftig eine Sperre für Bundesliga-Trainer nach der vierten Gelben Karte. Das DFL-Präsidium werde einen entsprechenden Antrag der Generalversammlung der 36 Profivereine am 21. August in Berlin vorlegen, kündigte DFL-Direktor Ansgar Schwenken am Montag bei einem Medienworkshop in Köln an.