Muss ich im Urlaub für den Chef erreichbar sein?

Depressionen wegen ständiger Erreichbarkeit

So haben laut einer Studie der Arbeiterkammer (siehe Grafik unten) 24 Prozent der Arbeitnehmer mit einem hohen Maß an Erreichbarkeit Depressionen. Bei jenen, die Freizeit und Job trennen, sind es 11,4 Prozent. Schwierig wird die Trennung bei Diensthandys oder -Laptops. Hatte vor drei Jahren jeder zehnte Österreicher ein Dienst-Smartphone, so ist es mittlerweile jeder dritte. Die Hälfte davon nutzt es auch privat. Arbeitsrechtlich gibt es bei der ständigen Erreichbarkeit Grauzonen.