Jeder 5. Fußgänger-Unfall durch Handy verursacht

Geplant sind nun Workshops in Schulen, um Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren. Das KFV hat schon in der Vergangenheit auf die Gefährlichkeit von Handys im Straßenverkehr hingewiesen - etwa mit Airbags an Straßenlaternen, auf denen die Aufschrift prangte: „Ob das nächste Auto auch so gut gepolstert ist? Schau auf dich und nicht aufs Handy!“