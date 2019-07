Straka Österreichs bester Rookie aller Zeiten

Straka spielte auf der Schlussrunde in Reno vor allem die letzten neun Löcher großartig und kassierte am Ende neben 80.500 Dollar Preisgeld auch 35 Punkte für die FedEx-Cup-Wertung. In der Weltrangliste stieß Straka auf Platz 189 und damit erstmals in die Top-200 vor. Mit Bernd Wiesberger (42.), Straka (189.) und Matthias Schwab (231.) hat Österreich erstmals in der Golf-Geschichte gleichzeitig drei Top-Profis in diesen Weltranglisten-Sphären.