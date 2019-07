Apple gerät mit Mac Pro in Handelskonflikt

Apple hatte das erste neue Modell des Mac Pro seit sechs Jahren Anfang Juni auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt. Dabei wurde auch bekannt, dass die neue Generation in China gebaut werden soll, statt in Texas wie das Vorgängermodell. Laut Medienberichten musste sich Apple dabei mit diversen Problemen in der Produktion herumschlagen, unter anderem weil die US-Infrastruktur für Elektronikproduktion schlechter als in China sei.