Warum zahlen Sie den NEOS so viel Geld?

Er sitzt auf der Terrasse seines Hauses in Kärnten, vor ihm eine Kanne Assam-Tee. Sein Blick schweift über den klaren Millstätter See und die Nockberge. „Ich mag die Frische, die dieser See ausstrahlt“, sagt Baulöwe Hans Peter Haselsteiner, „in der Früh geh‘ ich meistens eine Runde schwimmen.“ Den Einstieg des ehemaligen „Kurier“-Herausgebers in die Spitzenpolitik und in den Wahlkampf verfolgte der NEOS-Financier aus 400 Kilometern Entfernung - und mit gespanntem Wohlwollen.