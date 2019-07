NEOS holen Ex-„Kurier“-Chef: „Wollen Widerspruch!“

Buch über Kurz und Kickl zum Wahlkampfstart

Unmittelbar vor seinem Polit-Einstieg hatte Brandstätter am Dienstag seine Herausgeber-Funktion beim „Kurier“ zurückgelegt und am Mittwoch ein Buch über die abgewählte türkis-blaue Regierung unter dem Titel „Kurz & Kickl - ihr Spiel mit Macht und Angst“ präsentiert. Die Kernthese: Die FPÖ, allen voran Ex-Innenminister Herbert Kickl, habe Österreich in einen autoritären Staat nach ungarischem Vorbild umbauen wollen. Die ÖVP unter Kanzler Kurz habe aus Machtkalkül und mangels eigener gesellschaftspolitischer Überzeugungen mitgespielt.