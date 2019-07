Ein „Tier“ für die zahnlose Offensive von Sturm

Mit dem Zauberstab kann auch El Maestro in so kurzer Zeit nicht einfach wedeln, um Sturm wieder in Sturm zu verwandeln. Aber vielleicht gelingt’s mit einem neuen Mann, der in Norwegen lahmen Offensive Leben einzuhauchen. Mit Albaniens Teamstürmer Bekim Balaj (zuletzt Akhmat Grozny/Rus) bekommt El Maestro endlich den von ihm gewünschten Einserstürmer. „Der Verein hat sich strecken müssen, um ihn zu kriegen, wir sind alle voll von ihm überzeugt. Er hat ein für die Liga außergewöhnliches Kopfballspiel.“ Sportchef Kreissl bezeichnete Balaj als echtes „Tier!“