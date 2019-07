Riegler Transporte feiern 80. Geburtstag

„Eisgekühlte Coca Cola“ – diese und andere Hits hallten am Samstag über das Riegler-Firmengelände in der Fallegasse in Klagenfurt. Gesungen von den Mitarbeitern, die sich für das Jubiläum zu einem Chor zusammengeschlossen hatten. „Mit dieser Überraschung habe ich nie im Leben gerechnet. Das war ja reif für die Seebühne“, strahlt Firmenchefin Margit Schermann-Riegler übers ganze Gesicht. Dabei gibt es sonst nur noch wenig, was die Unternehmerin überraschen könnte, schließlich führt sie seit 37 Jahren den Standort im Süden von Klagenfurt.