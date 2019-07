IAEO-Chef Amano gestorben

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Yukiya Amano ist tot. Das teilte die in Wien ansässige internationale Organisation am Montag auf ihrer Internetseite mit und sprach von „tiefer Trauer“. Erst in der Vorwoche war durch Medienberichte bekannt geworden, dass der 72-jährige Japaner einen vorzeitigen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen mit März 2020 beabsichtigte. Der Japaner sei bereits am 18. Juli verstorben. Aus Rücksicht auf die Familie sei Amanos Tod allerdings erst am Montag bekannt gegeben worden, gab ein Sprecher der Organisation bekannt.