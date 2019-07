Thiem scherzt vor Top-Turnier: „Schlecht für mich“

Vertauschte Rollen. Statt Dominic Thiem stand gestern sein Trainer Nicolas Massu beim ATP-Turnier in Hamburg auf dem Court. Der Chilene sprang für den verletzten Mischa Zverev ein, spielte mit Alexander Zverev, Barbara Schett-Eagle und Iva Majoli ein Show-Mixed-Doppel vor der Eröffnungsfeier am Rothenbaum. Thiem greift beim stark besetzten Turnier in Hamburg nach dem dritten Saisontitel. Über die starke Konkurrenz sagt er augenzwinkernd: „Schlecht für mich.“