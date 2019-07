Happy End für entlaufenes Pferd „Flinston“ in NÖ

Welle der Hilfsbereitschaft in der Reiterszene

„Riesengroßes DANKE an alle die mitgeholfen haben, er ist seit heute früh zu Hause. Ihm gehts gut und fehlt nichts“, postete die überglückliche Besitzerin auf Facebook. Wo sich „Flinston“ in den drei Tagen herumgetrieben hat, wird sein Geheimnis bleiben. Das verschwundene Pferd hatte in der Reiterszene eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. „Unglaublich dass in dieser Reiterwelt, in der so viel gezankt, gezickt und gelästert wird wie sonst nirgends, so viel Zusammenhalt da ist wenn es um ein Pferdewohl geht!“, postete eine Userin.