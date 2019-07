Einblicke in Welt der „vernetzten Kommunikation“

Im „Internet of Things“ (IoT) werden Maschinen und drahtlose Sensoren miteinander vernetzt. Das Marktforschungsinstitut Gartner prognostiziert, dass bis zum Jahr 2020 etwa 21 Milliarden intelligente Sensoren im IoT vernetzt sein werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind dabei vielfältig, etwa für eine vorausschauende Wartung von Produktionsmaschinen sowie im Bereich Smart City. Entsteht beispielsweise in städtischen Wassersystemen ein Leck, so melden die Sensoren derartige Defekte.