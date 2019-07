CES erlaubt im kommenden Jahr „Sex Tech“ auf Messe

Das Start-up Lora DiCarlo hatte auf der diesjährigen Consumer Electronics Show in Las Vegas einen Robo-Vibrator präsentiert, der seine Aufgaben ohne menschliches Zutun vollbringen soll und vom Hersteller auf seiner Website als „weltweit erstes freihändiges Gerät für den heiligen Gral des Orgasmus“ angepriesen wird. Den CES-Veranstaltern gefiel das so gut, dass sie den Vibrator „Osé“ in der Kategorie Robotik mit einem CES Innovation Award auszeichneten.