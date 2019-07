Schach-Großmeister bei Handy-Betrug erwischt

„Es ist unglaublich, dass er nicht früher aufgehalten wurde. Dass sich jemand in einem solchen Alter noch so sehr verbessern kann, ist einfach unrealistisch“, wird Großmeister Danny Gormally zitiert. Rausis selbst spricht davon, dass er „einfach den Verstand verloren“ habe. „Ich habe die Tatsache, dass ich mein Handy während der Partie benutze, durch eine schriftliche Erklärung bestätigt. Was kann ich sonst noch sagen?“, wird der 58-Jährige von chess.com zitiert.