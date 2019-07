Bestechungsversuch in Skiort war ein Eigentor

Wiederholt wurden die Taxis eines Unternehmers (26) im vergangenen Winter in einem Oberländer Skiort in der Fußgängerzone erwischt, obwohl dafür keine Erlaubnis vorlag. Um eine Anzeige zu vermeiden, wollte der Türke die Straßenaufsichtsorgane in zwei Fällen offenbar bestechen. Das Gericht sah dies als erwiesen.