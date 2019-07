Gratis-Parkschein um bis zu 18 Cent

Um große Summen geht es in der Debatte natürlich nicht, viele Lenker fühlen sich dennoch vor den Kopf gestoßen: „Warum soll ich für einen Gratis-Parkschein 15 Cent bezahlen?“, ärgerte sich jüngst ein junger Vater in Tulln. Doch das Problem gibt es nicht nur hier: Perchtoldsdorf und Mödling verlangen ebenfalls 15 Cent für 15 Minuten, in Amstetten und Wiener Neustadt darf man für dasselbe Geld nur 10 Minuten stehen bleiben. In Baden kostet die kostenlose Viertelstunde 18 Cent.