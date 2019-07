Neymar: Das Wichtigste ist, immer ehrlich zu sein!

„Ich bin kein Superheld oder ein perfektes Idol. Ich habe auch meine schlechten Momente, wo ich am liebsten nach Hause gehen und mich bei meiner Familie und meinen Freunden verstecken möchte. Ich bin kein Superheld, der mit der Last der Welt umgehen kann. Aber ich bemühe mich, weil ich weiß, was aus mir geworden ist. […] Ich weiß, dass ich eine große Verantwortung trage und möchte ein Vorbild sein. Das Wichtigste ist, immer ehrlich zu sein…“