Falk Rockstroh war schon immer ein Spätzünder

Ich merkte aber schon während des Studiums damit wird’s nichts. Ich unterrichtete damals in der DDR, da ging es in der Klasse zu, wie in dem Film „Feuerzangenbowle“. Überall knallte es, Zettel flogen quer durchs Klassenzimmer, und von Respekt war gar nicht zu sprechen. An dieser Schule gab es allerdings ein kleines Kabarett, in dem ich als Klavierspieler auftrat, das erste Mal Bühnenluft schnupperte und für den Künstlerberuf Feuer fing.