Tobender prügelt mit Gipshand auf Polizisten ein

Entzündet haben dürfte sich der Streit des alkoholisierten österreichischen Staatsbürgers mit den Security-Beamten im Kaufpark Alterlaa in der Anton-Baumgartner-Straße an einem fehlenden Maulkorb eines Hundes, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der eigentlich unbeteiligte, aber stark alkoholisierte 54-Jährige mischte sich in ein Gespräch mit dem Besitzers des Vierbeiners und der Sicherheitsleute ein, woraufhin der Streit aus dem Ruder lief. Nach zwei Faustschlägen, die der Verdächtige einem der Sicherheitsleute zufügte, wurde die Polizei alarmiert.