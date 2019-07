Howie D: Ein Leben abseits der Backstreet Boys

Songtitel wie „Back In The Day“, „Monsters In My Head“, „Shy“ oder „The Me I’m Meant To Be“ zeigen eindeutig, dass sich der tanzende Sänger sehr stark mit den Tücken seiner Vergangenheit auseinandersetzt und dabei auch musikalisch melancholischer vorgeht als man es bei seinem Hauptarbeitgeber gewohnt ist. „Die Bedeutung des Albums ist für mich, sich selbst und seinen Platz in der Welt zu finden - das versuche ich auch meinen Kids zu vermitteln. Es wird dabei immer wieder Hindernisse und Probleme geben, aber du darfst dich nicht beirren lassen, musst dein Ziel verfolgen und so positiv wie möglich bleiben. Behandle Menschen einfach so, wie auch du von ihnen behandelt werden willst. Das ist eine einfache und wirkungsvolle, aber offenbar schwer umzusetzende Botschaft, die sich jeder zu Herzen nehmen sollte. Tust du in dieser Welt etwas Gutes, dann wird dir auch garantiert Gutes widerfahren.“